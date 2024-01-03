Онана все-таки сыграет против Тоттенхэма

Андре Онана все-таки примет участие в матче против Тоттенхэма, пишет The Athletic.

По информации издания, МЮ все же удалось договориться с Федерацией футбола Камеруна о небольшой отстрочке для своего голкипера.

14 января Онана выйдет в старте МЮ против Тоттенхэма, а уже 15-го января его сборная будет играть против Гвинеи.

Ранее также сообщалось, что МЮ определился с главной целью на лето.

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