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Онана все-таки сыграет против Тоттенхэма

Байындыру придется еще подождать свой шанс.
Сегодня, 19:36
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Андре Онана все-таки примет участие в матче против Тоттенхэма, пишет The Athletic.

По информации издания, МЮ все же удалось договориться с Федерацией футбола Камеруна о небольшой отстрочке для своего голкипера.

14 января Онана выйдет в старте МЮ против Тоттенхэма, а уже 15-го января его сборная будет играть против Гвинеи.

Ранее также сообщалось, что МЮ определился с главной целью на лето.

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