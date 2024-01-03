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Суонси Кухаревича получит нового главного тренера

Люк Уильямс близок к назначению на пост наставника "лебедей".
Сегодня, 21:59
Люк Уильямс / Getty Images
Люк Уильямс / Getty Images

Валлийский Суонси сменит главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает издание The Athletic, "лебеди" назначат на пост главного тренера Люка Уильямса. Детали контракта 42-летнего специалиста неизвестны.

Отмечается, что клуб второго английского дивизиона сейчас ведет переговоры с Ноттс Каунти о сумме компенсации за назначение их рулевого.

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Примечательно, что Уильямс ранее работал в структуре валлийцев на должности ассистента главного тренера.

Стоит сказать, что за Суонси с этого сезона выступает Николай Кухаревич. У украинского форварда пока не получилось адаптироваться в английском футболе, на его счету всего 108 минут в 9 матчах и один забитый гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суонси Николай Кухаревич

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