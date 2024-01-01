Русин отличился дебютным голом за Сандерленд

Русин забил первый гол за Сандерленд / Getty Images

В понедельник, 1 января, в рамках 26-го тура английского Чемпионшипа Сандерленд принимал на своем поле Престон.

На эту игру впервые в стартовом составе при новом главном тренере "черных котов" Майкле Биле вышел украинский нападающий Назарий Русин и сумел отличиться дебютным голом в составе английской команды.

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На 44-й минуте встречи украинец после передачи от партнера, сыграв на опережение, поразил ворота соперника и сделал счет 2:0.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Для Русина это первый гол в составе основной команды Сандерленда. Также на его счету одна результативная передача в десяти матчах за "черных котов".

Отметим, ранее Русин также забивал за Сандерленд U-21 в поединке с Арсеналом U-21 в Премьер-лиге 2.

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