Русин забил Арсеналу U-21 в матче Премьер-лиги 2
Гол украинца не помог команде добыть положительный результат.
В рамках Премьер-лиги 2 Сандерленд встречался U-21 с Арсеналом U-21.
В составе хозяев отыграл поединок украинский футболист Назарий Русин.
Форвард отметился голом в средине первого тайма. Однако действия украинца не хватило, чтобы команда заполучила очки.
Rusyn’s goal #SAFC pic.twitter.com/hN6mTERwVv— Rossy (@Rossy1995_) December 18, 2023
Арсенал перевернул игру во втором и выиграл - 2:1.
В текущем сезоне Русин провел девять матчей за первую команду Сандерленда, в которых сделал один ассист.
Ранее сообщалось, что Сандерленд Русина будет тренировать экс-правая рука Джеррарда.
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