Русин забил Арсеналу U-21 в матче Премьер-лиги 2

В рамках Премьер-лиги 2 Сандерленд встречался U-21 с Арсеналом U-21.

В составе хозяев отыграл поединок украинский футболист Назарий Русин.

Форвард отметился голом в средине первого тайма. Однако действия украинца не хватило, чтобы команда заполучила очки.

Арсенал перевернул игру во втором и выиграл - 2:1.

В текущем сезоне Русин провел девять матчей за первую команду Сандерленда, в которых сделал один ассист.

Ранее сообщалось, что Сандерленд Русина будет тренировать экс-правая рука Джеррарда.

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