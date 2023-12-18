Сандерленд Русина будет тренировать экс-правая рука Джеррарда
Майкл Бил попробует вернуть "черных котов" в АПЛ.
Сандерленд объявил о назначении нового главного тренера.
Напомним, что английский клуб, в котором выступает Назарий Русин, не так давно распрощался со своим наставником Тоуни Мобреем.
Его место занял экс-тренер Рейнджерс и КПР Майкл Бил. Ранее он работал ассистентом Стивена Джеррарда, а затем стал рекордсменом чемпионата Шотландии.
С Рейнджерс Бил установил клубный рекорд, добившись 77.42% побед. Однако был уволен в ноябре после трех поражений в семи турах.
Сандерленд же идет на седьмом месте с 33-мя очками, отставая на три пункта от зоны плей-офф за выход в АПЛ.
Ранее также сообщалось, что Скрипник разорвал контрактс Ворсклой.
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