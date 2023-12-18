iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Скрипник разорвал контракт с Ворсклой - СМИ

Специалист возглавит аутсайдера чемпионата Украины.
Сегодня, 15:20
Виктор Скрипник / ФК Ворскла
Виктор Скрипник / ФК Ворскла

Наставник Ворсклы Виктор Скрипник покинул полтавский клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский специалист разорвал соглашение с Ворсклой по обоюдному согласию. Скрипник прекратит сотрудничество без компенсации.

Читай также: Лучший игрок тура УПЛ: Зубков во втором туре подряд признан лучший - помог Шахтеру обыграть Верес

54-летний специалист уже сегодня, 18 декабря, подпишет контракт с Металлистом 1925. Стороны подпишут крнтракт на три года.

Скрипник возглавлял Ворсклу с лета 2022 года. В турнирной таблице УПЛ полтавский клуб имеет 23 балла, а харьковчане - 15 очков.

Ранее сообщалось, что Верес нашел замену Лавриненко, который был уволен после первой половины чемпионата.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла Металлист 1925 Виктор Скрипник

Статьи по теме

УПЛ: Динамо обыграло Оболонь, Александрия расправилась с Металлистом 1925 УПЛ: Динамо обыграло Оболонь, Александрия расправилась с Металлистом 1925
Александрия в большинстве разобралась с Металлистом 1925 Александрия в большинстве разобралась с Металлистом 1925
Металлист 1925 - Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ Металлист 1925 - Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ
"Самое прекрасное безумие в карьере": Месси - о победе на чемпионате мира-2022 "Самое прекрасное безумие в карьере": Месси - о победе на чемпионате мира-2022
Помочь журналистам

Видео

Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера
Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

ЧМ-202216:42
"Самое прекрасное безумие в карьере": Месси - о победе на чемпионате мира-2022
Бокс16:23
Дюбуа назвал причину поражения от Усика
Европа16:01
В Барселоне отреагировали на слухи о возможной отставке Хави
Бокс15:58
"Придется ждать": Промоутер Фьюри оценил вероятность организации боя с Джошуа
Бокс15:42
"Он казался запуганным": Дюбуа оценил победу Фьюри над Нганну
Украина15:20
Скрипник разорвал контракт с Ворсклой - СМИ
Лига конференций15:18
Раунд плей-офф Лиги конференций: Бетис сыграет с Динамо Загреб, Аякс встретится с Буде-Глимт
Формула 114:59
Александер-Арнольд, Мата и другие знаменитости официально стали совладельцами команды Формулы 1
Лига конференций14:59
Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
Украина14:38
Шахтер сыграл вничью с Ависпа Фукуока в благотворительном матче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK