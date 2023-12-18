Скрипник разорвал контракт с Ворсклой - СМИ

Наставник Ворсклы Виктор Скрипник покинул полтавский клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский специалист разорвал соглашение с Ворсклой по обоюдному согласию. Скрипник прекратит сотрудничество без компенсации.

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54-летний специалист уже сегодня, 18 декабря, подпишет контракт с Металлистом 1925. Стороны подпишут крнтракт на три года.

Скрипник возглавлял Ворсклу с лета 2022 года. В турнирной таблице УПЛ полтавский клуб имеет 23 балла, а харьковчане - 15 очков.

Ранее сообщалось, что Верес нашел замену Лавриненко, который был уволен после первой половины чемпионата.

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