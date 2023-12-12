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Верес нашел замену Лавриненко

Аутсайдера УПЛ возглавил специалист из структуры клуба.
Сегодня, 16:22
Олег Шандрук
Олег Шандрук

Ровненский Верес определился с заменой Сергею Лавриненко.

Как сообщает пресс-служба клуба, аутсайдера УПЛ возглавил Олег Шандрук. В тренерский штаб вошли Юрий Кособуцкий, Олег Герасимюк и Роман Гандзын.

Сорокалетний специалист уже возглавлял взрослую команду Вереса в 2018, когда клуб играл во второй лиге, а с 2021 года тренировал команду до 19 лет.

Решение о назначении Шандрука было принято на заседании наблюдательного совета. Там же приняли решение уволить Сергея Лавриненко.

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