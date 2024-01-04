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Жирона - Атлетико Мадрид: обзор и результат матча чемпионата Испании 04.01.2024

Команды выдали "огненный" первый тайм и неплохой второй.
Сегодня, 00:37
Жирона / Getty Images
Жирона / Getty Images

В рамках 19 тура чемпионата Испании Жирона встретилась с Атлетико Мадрид.

Каталонцы начали "кошмарить" своих соперников сразу со старта. Уже на первых секундах был момент у Артема Довбика, но он его не реализовал. 

Спустя всего минуту после момента Довбика счет уже был открыт благодаря голу из-за пределов штрафной Валери, однако, ему довольно быстро ответил Альваро Мората.

На этом в первом тайме команды и близко не думали останавливаться и на 26-й минуте Савио после чудовищной игры гостей в защите снова вывел Жирону вперед.

На 39-й минуте Дэйли Блинд переправил мяч в ворота Яна Облака с максимально близкого расстояния после паса Артема Довбика, но, еще до перерыва Атлетико мог сранвивать счет. Дубль Альваро Мората смог записать на свой счет после забитого мяча на 44-ой минуте, а вот хет-трика пришлось подождать ведь гол в компенсированное к первому тайму время был отменен.

Впрочем, испанец ждал недолго ведь на 54-ой он все же забил свой третий гол. Далее Атлетико продолжал натиск до самых последних минут матча, но Жирона дотерпела до конца матча. Более того, коллектив Мичела непросто дотерпел, а и вырвал победу. Иван Мартин, окруженный соперниками, все же смог найти пространство для удара в дальний угол ворот Облака и сделал счет 4:3 в пользу хозяев.

Таким образом, клуб Артема Довбика и Виктора Цыганкова продолжает делить первое место с Реалом Андрея Лунина.

Статистика матча чемпионата Испании Жирона - Атлетико

Жирона - Атлетико 4:3

Голы: Валери, 2, Савио, 26, Блинд, 39, Иван Мартин, 90+1 - Мората, 14, 44, 54

xG: 2.54 - 1.93
Удары: 17 - 18
Удары в створ: 9 - 12
Владение мячом: 51% - 49%

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