Экс-футболист Шахтера может перейти в английский клуб - журналист
В английском Сандерленде может стать на одного украинца больше.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас. "черные коты" интересуются бывшим защитником Шахтера и Зари Богданом Михайличенко. Помимо Сандерленда игрока хочет подписать еще один неназванный клуб второго английского дивизиона и Полесье.
Бурбас отмечает, что именно амбициозный новичок УПЛ наиболее близок к подписанию Михайличенко благодаря тому, что предлагает ему наилучшие финансовые условия.
Зимой Богдан должен стать свободным агентом несмотря на пока еще действующий контракт с Динамо Загреб. Футболист оказался не нужен главному тренеру хорватского гранда Сергею Якировичу и не попадает в заявку на протяжении нескольких месяцев.
Стоит сказать, что в Сандерленде уже выступает украинец Назарий Русин. Ранее он отметился дебютным голом за клуб.
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