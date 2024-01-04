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Экс-футболист Шахтера может перейти в английский клуб - журналист

Богдан Михайличенко заинтересовал Сандерленд.
Сегодня, 17:51
Богдан Михайличенко / Getty Images
Богдан Михайличенко / Getty Images

В английском Сандерленде может стать на одного украинца больше.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас. "черные коты" интересуются бывшим защитником Шахтера и Зари Богданом Михайличенко. Помимо Сандерленда игрока хочет подписать еще один неназванный клуб второго английского дивизиона и Полесье.

Бурбас отмечает, что именно амбициозный новичок УПЛ наиболее близок к подписанию Михайличенко благодаря тому, что предлагает ему наилучшие финансовые условия.

Зимой Богдан должен стать свободным агентом несмотря на пока еще действующий контракт с Динамо Загреб. Футболист оказался не нужен главному тренеру хорватского гранда Сергею Якировичу и не попадает в заявку на протяжении нескольких месяцев.

Стоит сказать, что в Сандерленде уже выступает украинец Назарий Русин. Ранее он отметился дебютным голом за клуб.

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