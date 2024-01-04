iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок сборной Германии перейдет в французский середняк

Тило Керер станет игроком Монако.
Сегодня, 21:13
Тило Керрер / Getty Images
Тило Керрер / Getty Images

Бывший игрок ПСЖ Тило Керер вернется в чемпионат Франции.

Как сообщает Фабрицио Романо, защитник переберется в Монако. Сперва немец проведет в стане монегасков полгода на правах аренды из Вест Хэма, а затем летом перейдет на полноценной основе за сумму в размере 11 млн евро.

Читай также: Мбаппе решил отказаться от огромного бонуса, который ему должны выплатить в ПСЖ

Отмечается, что Керер уже прошел медосмотр для "красно-белых". Стоит сказать, что детали его личного контракта неизвестны.

На счету Тило 27 матчей за сборную Германии, однако, в "бундестим" он в последний раз вызывался еще летом и с тех пор коллектив Юлиана Нагельсманна провел уже 6 игр.

На клубном уровне в текущем сезоне у центрбэка 12 матчей без результативных действий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия франция

Статьи по теме

ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции-2023/24 ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции-2023/24
Брат Мбаппе дебютировал в чемпионате Франции Брат Мбаппе дебютировал в чемпионате Франции
Французский клуб готов продать свой главный талант за смешную сумму Французский клуб готов продать свой главный талант за смешную сумму
Мбаппе высказался о прогрессе главного таланта ПСЖ Мбаппе высказался о прогрессе главного таланта ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико
Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа22:39
Шахтер подпишет перспективного бразильского вингера
Киберспорт22:27
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: frozen занял 12-е место
Формула 122:23
Формула 1. Болиды 2024 года: Астон Мартин подтвердил дату презентации
НБА22:18
Бруклин - первая команда НБА, которую оштрафовали за нарушение нового правила
Европа22:08
Борнмут Забарного хочет подписать южноамериканского таланта
Европа21:42
Игрок Челси сообщил руководству, что хочет уйти
НБА21:39
Матч всех звезд-2024: ЛеБрон и Яннис лидируют в голосовании
Европа21:15
Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч кубка Англии против Кристал Пэлас
Европа21:13
Экс-игрок сборной Германии перейдет в французский середняк
Европа20:57
Наследник Бэйла: Беллингем, выходя на поле, каждый раз нарушает специфическое правило Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK