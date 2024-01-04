Экс-игрок сборной Германии перейдет в французский середняк

Бывший игрок ПСЖ Тило Керер вернется в чемпионат Франции.

Как сообщает Фабрицио Романо, защитник переберется в Монако. Сперва немец проведет в стане монегасков полгода на правах аренды из Вест Хэма, а затем летом перейдет на полноценной основе за сумму в размере 11 млн евро.

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Отмечается, что Керер уже прошел медосмотр для "красно-белых". Стоит сказать, что детали его личного контракта неизвестны.

На счету Тило 27 матчей за сборную Германии, однако, в "бундестим" он в последний раз вызывался еще летом и с тех пор коллектив Юлиана Нагельсманна провел уже 6 игр.

На клубном уровне в текущем сезоне у центрбэка 12 матчей без результативных действий.

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