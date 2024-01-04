Мбаппе решил отказаться от огромного бонуса, который ему должны выплатить в ПСЖ

Впрочем, он может его получить, если продлит контракт с парижанами.

Эпопея связанная с будущим Килиана Мбаппе набирает оборотов, как это бывает в каждое трансферное окно.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, французский форвард взял на себя обязания отказаться от бонуса за лояльность в размере 80-100 млн евро, если решит покинуть клуб летом на правах свободного агента.

В то же время, если Килиан продлит контракт, то положенная сумма будет выплачена ему руководством парижского клуба.

Стоит отметить, что ранее сам Мбаппе заявил о существовании определенной договоренности с владельцем ПСЖ, но не уточнил что имеется ввиду.

В текущем сезоне нападающий провел 23 матча, забив 22 гола и отдав 2 ассиста.

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