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Мбаппе сделал заявление о своем будущем

У француза есть какая-то договоренность с президентом ПСЖ.
Сегодня, 01:04
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе сделал важное заявление по поводу свое будущего.

По словам Килиана, он пока не принял окончательного решения, но у него есть договоренность с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи.

"Я еще не принял моего решения, но у нас есть соглашение с президентом Аль-Хелаифи, так что все стороны защищены".

Я сосредоточен на команде, а не на ситуации с моим контрактом", - заявил Мбаппе.

Напомним, ранее ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции, а их лидер установил очередной рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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