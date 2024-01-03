iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе установил очередное достижение в ПСЖ

Француз забил больше всех на домашнем для парижан стадионе.
Вчера, 23:01
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках финала суперкубка Франции ПСЖ встречается с Тулузой.

В концовке первого тайма за французский гранд забил Килиан Мбаппе. Это помогло ему установить очередное достижение.

Матч проходит на домашнем для парижан стадионе и на нем Мбаппе забил уже 111 голов в футболке столичного клуба.

Ни один футболиста в истории команды не забивал за нее больше в "родных стенах".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

Статьи по теме

ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции-2023/24 ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции-2023/24
Хави высказался о возможном подписании Холанда и Мбаппе Хави высказался о возможном подписании Холанда и Мбаппе
Анчелотти в довольно грубой манере ответил журналисту на вопрос о Мбаппе Анчелотти в довольно грубой манере ответил журналисту на вопрос о Мбаппе
Перес хочет подписать в Реал сразу двух лучших форвардов современности Перес хочет подписать в Реал сразу двух лучших форвардов современности
Помочь журналистам

Видео

Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом
Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа00:37
Жирона в ярком матче вырвала победу над Атлетико
Европа00:15
МЮ определился с потенциальной заменой тен Хагу
00:08
Хамфрис победил 16-летнего вундеркинда и выиграл чемпионат мира по дартсу
Вчера, 23:42
Европа23:42
ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции-2023/24
Европа23:24
Довбик оформил ассист в матче против Атлетико
Европа23:01
Мбаппе установил очередное достижение в ПСЖ
Европа23:00
Бразильский новичок Барселоны может дебютировать за клуб уже в ближайшем матче
Европа22:34
Тренер Миколенко рассказал о трансферных планах на январь
Европа22:25
Середняк АПЛ подпишет брата одного из своих игроков
Европа22:20
Реал минимально одолел Мальорку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK