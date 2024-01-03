Мбаппе установил очередное достижение в ПСЖ
Француз забил больше всех на домашнем для парижан стадионе.
В рамках финала суперкубка Франции ПСЖ встречается с Тулузой.
В концовке первого тайма за французский гранд забил Килиан Мбаппе. Это помогло ему установить очередное достижение.
Матч проходит на домашнем для парижан стадионе и на нем Мбаппе забил уже 111 голов в футболке столичного клуба.
Ни один футболиста в истории команды не забивал за нее больше в "родных стенах".
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