"У него много желчи": менеджер Стяуа уличил Коноплянку в обмане

Генеральный менеджер Стяуа Михай Стоица выступил в защиту конкурентов из ЧФР.

По словам функционера, Евгений Коноплянка является обманщиком.

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"Я не верю ни одному слову Коноплянки. Он все равно получал деньги от ФИФА как легионер. Я считаю, что он врет сквозь зубы. У Коноплянки много желчи.

Он говорит, что ЧФР играет в "бей-беги"? Я так не думаю. Если бы они так играли, я бы не считал Панайотиса Тахцидиса за футболиста. По моему мнению, ЧФР играет не так", - приводит слова менеджера Orange Sport.

Напомним, Коноплянка покинул Клуж в результате расторжения контракта.

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