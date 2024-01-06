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"У него много желчи": менеджер Стяуа уличил Коноплянку в обмане

Конкурент Клужа раскритиковал украинского вингера.
Вчера, 21:50
Евгений Коноплянка / УАФ
Евгений Коноплянка / УАФ

Генеральный менеджер Стяуа Михай Стоица выступил в защиту конкурентов из ЧФР.

По словам функционера, Евгений Коноплянка является обманщиком.

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"Я не верю ни одному слову Коноплянки. Он все равно получал деньги от ФИФА как легионер. Я считаю, что он врет сквозь зубы. У Коноплянки много желчи. 

Он говорит, что ЧФР играет в "бей-беги"? Я так не думаю. Если бы они так играли, я бы не считал Панайотиса Тахцидиса за футболиста. По моему мнению, ЧФР играет не так", - приводит слова менеджера Orange Sport.

Напомним, Коноплянка покинул Клуж в результате расторжения контракта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка

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