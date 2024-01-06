Коноплянка: В Клуже была только одна зарплата за 5 месяцев

Украинский футболист Евгений Коноплянка рассказал, что ЧФР Клуж задолжал перед ним деньги.

По словам вингера, он получил лишь одну зарплату за пять месяцев.

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"В клубе за пять месяцев была только одна зарплата. Пока со мной не рассчитались.

Я хочу неделю провести с семьей, а потом уже буду думать о будущем", - приводит слова Коноплянки sport-express.ua.

Украинец за все время успел принять участие лишь в четырех матчах, не отметившись при этом ни одним результативным действием.

Напомним, Коноплянка покинул Клуж в результате расторжения контракта.

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