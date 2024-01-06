Коноплянка: В Клуже была только одна зарплата за 5 месяцев
Украинец ушел из команды на фоне долгов.
Украинский футболист Евгений Коноплянка рассказал, что ЧФР Клуж задолжал перед ним деньги.
По словам вингера, он получил лишь одну зарплату за пять месяцев.
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"В клубе за пять месяцев была только одна зарплата. Пока со мной не рассчитались.
Я хочу неделю провести с семьей, а потом уже буду думать о будущем", - приводит слова Коноплянки sport-express.ua.
Украинец за все время успел принять участие лишь в четырех матчах, не отметившись при этом ни одним результативным действием.
Напомним, Коноплянка покинул Клуж в результате расторжения контракта.
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