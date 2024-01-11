Бенфика - Брага 3:2 результат матча и обзор игры 10.01.2024

В среду, 10 января, в рамках 1/8 финала Кубка Португалии Бенфика принимала Брагу. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Гости первыми смогли отличиться, однако далее "орлы" смогли перевернуть ход игры и дожать оппонента в крайне непростой игре.

Отметим, украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин вышел в основе, отыграв все 90 минут, при этом совершив четыре сейва.

Статистика матча Бенфика - Брага 1/8 финала Кубка Португалии

Бенфика - Брага 3:2

Голы: Рафа Силва, 42, Кабрал, 45, Аурснес, 70 - Жоау Мариу, 8 автогол, Салазар, 48

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 7 - 6

Атаки: 106 - 85

Опасные атаки: 55 - 46

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