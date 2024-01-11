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Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание в самолете из-за нехватки кислорода

Африканцам стало плохо во время перелета.
Сегодня, 15:18
Сборная Гамбии / Twitter
Сборная Гамбии / Twitter

Игроки сборной Гамбии потеряли сознание в самолете по дороге на Кубок Африки.

"Мы все могли погибнуть. Все быстро заснули, включая меня. Я видел короткие сны о том, как прошла моя жизнь.

Через девять минут пилот решил вернуться, потому что в салоне не было подачи кислорода. Некоторые игроки проснулись только после приземления".

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"Мы чуть не отравились угарным газом. Через полчаса полета мы все были бы мертвы", – заявил главный тренер сборной Гамбии Том Саинтфит в интервью Nieuwsblad.

Отметим, многим игрокам во время начала прилета стало плохо и закружилась голова. В свою очередь экипаж самолета заявляет, что все работало исправно, в том числе и кондиционер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самолет Сборная Гамбии

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Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание в самолете из-за нехватки кислорода
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