Тренер Осасуны раскритиковал судейство в матче с Барселоной

Хагоба Аррасате остался недоволен действиями судьи в матче с Барселоной.

Напомним, каталонцы обыграли Осасуну в полуфинале Суперкубка Испании. Перед первым голом арбитр не стал фиксировать фол со стороны Кристенсена.

Аррасете считает, что арбитр намеренно фиксировал одни фолы и игнорировал другие. В итоге тренер даже получил желтую карточку за разговоры.

"Чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными на протяжении матча. Фол очевиден. Мы чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Это был решающий момент.

Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи дают играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было иначе: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие – нет. Вопрос в критериях.

Спустя 5 минут после гола был момент, который он не зафиксировал, но четвертый судья подсказал ему, что это фол, и я заявил: "Вот что ты должен сделать, помоги ему". И он дал мне карточку", – цитирует тренера Осасуны AS.

Ранее также исполнительный директор Ньюкасла признал, что клуб будет вынужден продать своих звезд.

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