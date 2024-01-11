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Барселона - Осасуна: результат матча

Нас ждет Эль-Классико в финале.
Вчера, 23:00
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

В четверг, 11 января, состоялся второй полуфинал Суперкубка Испании, в котором Барселона принимала Осасуну.

Хозяева сразу взяли игру под контроль, в первые 15 минут каталонцы имели хорощие шансы открыть счет, однако после этого активность игроков несколько снизилась. В первом тайме у Осасуны был всего один шанс забить, но воспользоваться она им не сумела.

На 59-й минуте Левандовски наконец забил гол, который был засчитан лишь после тщательного изучения арбитром видеоповтора. И после этого особо опасных моментов не было у ворот ни у одной из команд. Барселона больше атаковала, старалась увеличить счет, но неудачно. 

Лишь в компенсированное арбитром время Ламин Ямаль снял все вопросы о том, кто проходит в финал. 14 января каталонцы будут играть против мадридского Реала в финале турнира.

Статистика матча Барселона - Осасуна 1/2 финала Суперкубка Испании

Барселона - Осасуна 2:0
Голы: Левандовски, 59, Ямаль, 90+3

Ожидаемые голы (XG): 1.63 - 0.63
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 20 - 11
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 11 - 20

Барселона: Пенья - Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде - Серджи Роберто (Педри, 61), Гюндоган, де Йонг - Рафинья (Ямаль, 42), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 61), Левандовски.

Осасуна: Эррера - Хуан Крус (Барха, 85), Давид Гарсия, Катена - Аресо, Пенья (Мохика, 78), Мойсес Гомес (Рубен Гарсия, 85), Орос, Муньос (Монкайола, 70), Арнаис (Рауль Гарсия, 70) - Будимир.

Предупреждение: Катена, 32, Муньос, 39, Арнаис, 56, Аррасате, 81

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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