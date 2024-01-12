Тен Хаг: Желаю Санчо всего самого хорошего

Нидерландец надеется, что вингер, с которым он конфликтовал добьется успеха в Боруссии.

Наставник МЮ Эрик тен Хаг поделился мыслями об аренде Джейдона Санчо в Боруссию Дортмунд.

По словам нидерландского специалиста, он желает англичанину успеха в его новом-старом клубе.

"Надеюсь, у него все хорошо, поэтому я желаю ему всего наилучшего.

Я надеюсь, что у него все хорошо, и он добьется успеха в Боруссии Дортмунд", - сказал тен Хаг.

Отметим, что в начале этого сезона у Эрика и Джейдона начался конфликт в последствии которого вингер был отстранен от команды.

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