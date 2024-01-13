Кейн повторил бомбардирский рекорд Левандовски в Бундеслиге

Теперь у англичанина есть цель установить новый рекорд всего сезона.

Мюнхенская Бавария разгромила Хоффенхайм со счетом 3:0 в рамках 17-го тура Бундеслиги.

"Ротен" завоевали три очка за счет дубля Джамала Мусиалы и позднего гола Харри Кейна. Взятие ворот в исполнении англичанина стало историческим.

Как сообщает TNT Sports, этот гол стал для Кейна 22-м в 16 матчах Бундеслиги, что позволило ему повторить рекорд Роберта Левандовски по количеству голов в первой половине чемпионата Германии.

Польский форвард также отметился 22 голами в 16 играх сезона-2020/21.

Harry Kane equals Robert Lewandowski's record for the most goals in the first half of a Bundesliga season (22) 🤝 pic.twitter.com/YZEdireE47 — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 12, 2024

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Стоит отметить, что в том же сезоне экс-нападающий Баварии побил многолетний рекорд Герда Мюллера, забив за чемпионат 41 гол.

Таким образом, у Кейна остается 18 матчей, чтобы забить 20 голов и побить рекорд Левандовски.

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