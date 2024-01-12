Бавария - Хоффенхайм 3:0: обзор матча и результат игры 12.01.2024

В пятницу, 12 января, в Мюнхене на Альянц Арене состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария принимала Хоффенхайм.

Встреча началась с того, что все присутствовавшие на стадионе почтили память Франца Беккенбауэра, который несколькими днями ранее ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

В первом тайме матча, который стал юбилейным для Мануэля Нойера, гости неплохо себя показывали, но от гола это их не спасло - на 18-й минуте Джамал Мусиала вывел хозяев поля вперед.

После перерыва подопечные Томаса Тухеля стали куда активнее, что вылилось во второй гол Мусиалы.

А спустя несколько минут соперник Баварии самоустранился, ведь Хоффенхайм остался в меньшинстве после второй желтой карточки у Гриши Премеля.

За счет численного преимущества "ротен" увеличивали давление на оппонента. Результатом этого стал гол Харри Кейна - на счету англичанина уже 22 гола в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.

Бавария завоевала победу, которая позволила приблизиться к лидеру в лице Байера на дистанцию одного очка. Хоффенхайм по итогам тура может потерять свое седьмое место.

Статистика матча Бавария - Хоффенхайм 17-го тура Бундеслиги

Бавария - Хоффенхайм 3:0

Голы: Мусиала, 18, 70, Кейн, 90+1.

Ожидаемые голы (xG): 2,31 - 1,45

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 27 - 12

Удары в створ: 12 - 4

Фолы: 8 - 6

Бавария: Нойер - Лаймер (Павлович, 78), Упамекано, Де Лигт, Дэвис - Киммих, Геррейро (Горецка, 78), Мюллер (Коман, 73), Мусиала (Чупо-Мотинг, 87), Сане (Тель, 73) - Кейн.

Хоффенхайм: Бауманн - Кабак, Гриллич, Нсоки - Штах, Кадержабек, Премель, Крамарич (Тохумджу, 79), Бультер (Сков, 79) - Байер (Бекер, 84), Вегхорст (Бебу, 79).

Предупреждения: Павлович - Штах, Премель.

Удаление: Премель, 74 (Хоффенхайм, вторая желтая).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!