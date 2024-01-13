Участник Лиги чемпионов поможет баскетбольной команде, у которой сгорела домашняя арена
Недавно у одного французского баскетбольного клуба произошло горе - 25 декабря сгорела домашняя арена команды Гравлин-Дюнкерк, выступающей в Про Лиге А.
Это событие не прошло мимо Ланса. Недавний участник Лиги чемпионов решил помочь соотечественникам.
Как сообщает официальный сайт клуба, "кроваво-золотые" решили провести акцию поддержки баскетболистов во время предстоящего матча против ПСЖ.
Клуб собирается выставить на аукцион 20 футболок, которые игроки наденут во время игры с Пари Сен-Жермен. Средства, вырученные с продажи, будут переданы Гравлин-Дюнкерк для приобретения оборудования, необходимого для ежедневных тренировок и развития молодежи.
La 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 à 𝗧𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗘́𝗣𝗥𝗘𝗨𝗩𝗘 ❤️💛🧡— Racing Club de Lens (@RCLens) January 12, 2024
👉 https://t.co/7eJNu99liQ#LaPassionÀTouteÉpreuve @BCMBasket pic.twitter.com/lu9AtfKmdp
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К тому же, баскетболисты были приглашены на сам матч, который пройдет в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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