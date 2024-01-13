Участник Лиги чемпионов поможет баскетбольной команде, у которой сгорела домашняя арена

Футбол придет на помощь баскетболу, когда тот оказался в катастрофической ситуации.

Недавно у одного французского баскетбольного клуба произошло горе - 25 декабря сгорела домашняя арена команды Гравлин-Дюнкерк, выступающей в Про Лиге А.

Это событие не прошло мимо Ланса. Недавний участник Лиги чемпионов решил помочь соотечественникам.

Как сообщает официальный сайт клуба, "кроваво-золотые" решили провести акцию поддержки баскетболистов во время предстоящего матча против ПСЖ.

Клуб собирается выставить на аукцион 20 футболок, которые игроки наденут во время игры с Пари Сен-Жермен. Средства, вырученные с продажи, будут переданы Гравлин-Дюнкерк для приобретения оборудования, необходимого для ежедневных тренировок и развития молодежи.

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К тому же, баскетболисты были приглашены на сам матч, который пройдет в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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