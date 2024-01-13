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Аугсбург - Байер 0:1: обзор матча и результат игры 13.01.2024

Команда Хаби Алонсо справилась с давлением и не позволила Баварии приблизиться к себе.
Сегодня, 18:38
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В субботу, 13 января, в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги на ВВК Арене Аугсбург принимал Байер.

Днем ранее Бавария разгромила Хоффенхайм (3:0) и приблизилась к леверкузенскому клубу на дистанцию одного очка, а потому команде Хаби Алонсо было важно победить своего оппонента.

В первом тайме "фармацевты" полностью переиграли своего оппонента, заслужив быть лидером по итогу первых 45 минут встречи. Однако против был голкипер хозяев поля Финн Дамен, оформивший четыре сейва.

Как оказалось, это было лишь затишье перед бурей, так как после перерыва Байер обрушил на Аугсбург практически два десятка ударов. Однако у лидера чемпионата Германии была огромная проблема - практически все удары пролетали мимо ворот.

И все же клуб из Леверкузена взял свое. Уже в добавленное ко второму тайму время Алекс Гримальдо с левого фланга прострелил в штрафную, Эсекиэль Паласиос остановил мяч и вторым касанием переправил его в сетку.

Байер завоевал непростую, но заслуженную победу, которая восстановила прежний отрыв от Баварии в четыре очка. Аугсбург остался одиннадцатым с 18-ю баллами.

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Статистика матча Аугсбург - Байер 17-го тура Бундеслиги

Аугсбург - Байер 0:1
Гол: Паласиос, 90+4.

Ожидаемые голы (xG): 0,13 - 2,61
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 2 - 25
Удары в створ: 0 - 6
Фолы: 11 - 4

Аугсбург: Дамен - Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Ягу - Йенсен (Энгельс, 80), Реджбечай (Гумны, 88), Дорш, Варгас (Майер, 62) - Тиц (Михель, 80), Демирович (Бельо, 80).

Байер: Градецки - Станишич, Андрих, Инкапье - Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо, Хофманн - Гложек (Вирц, 62), Шик.

Предупреждения: Варгас, Ягу, Дорш - Хофманн.

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