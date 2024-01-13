Дженоа - Торино 0:0: обзор матча и результат игры 13.01.2024

В субботу, 13 января, в Генуе на Стадио Луиджи Феррарис прошел матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором Торино гостил у Дженоа.

Руслан Малиновский вышел на поле с самых первых минут и полностью отыграл поединок с туринцами, привычно уже заработав предупреждение.

В отличие от матча с Болоньей, где "грифоны" решили отсидеться в обороне, в этот раз подопечные Альберто Джилардино провели более смелую игру, владея инициативой.

Но, к сожалению фанатов генуэзцев, ни один из их моментов так и не завершился взятием ворот. То же самое касается и гостей, которые вообще ни разу не потревожили Хосепа Мартинеса.

Судья был вынужден зафиксировать нулевую ничью. Дженоа занимает двенадцатое место с 22-мя очками в активе. Немногим выше расположился Торино: десятое место и 28 баллов.

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Статистика матча Дженоа - Торино 20-го тура Серии А

Дженоа - Торино 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0,60 - 0,48

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 6 - 0

Фолы: 11 - 11

Дженоа: Мартинес - Де Винтер, Бани, Васкес - Сабелли (Вольякко, 87), Малиновский, Бадель (Стротман, 87), Мессиас (Френдруп, 70), Мартин (Хапс, 82) - Ретеги, Гудмундссон.

Торино: Милинкович-Савич - Джиджи (Сазонов, 83), Буонджорно, Родригес - Белланова, Риччи, Илич, Лазаро (Войвода, 83), Влашич (Тамез, 61) - Сапата (Пеллегри, 66), Санабрия.

Предупреждения: Де Винтер, Малиновский, Мартин - Влашич, Буонджорно.

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