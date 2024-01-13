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Челси - Фулхэм 1:0: обзор матча и результат игры 13.01.2024

"Пенсионеры" заработали три очка без помощи Михаила Мудрика.
Сегодня, 16:33
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

В субботу, 13 января, на Стэмфорд Бридж в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби Челси и Фулхэма.

Михаил Мудрик начал эту встречу на скамейке запасных. Но единственный гол всего поединка был забит и без участия украинца.

В самом конце первого тайма Рахим Стерлинг в очередной раз заработал пенальти для "синих", а Коул Палмер в очередной раз его реализовал, разведя мяч и Бернда Лено по разным углам.

Если в первой половине подопечные Маурисио Почеттино владели преимуществом, то после перерыва игра выровнялась.

Но глобально это ни на что не повлияло - всему виной точность команд, а точнее ее отсутствие. Они хоть и нанесли на двоих три десятка ударов, но в створ попало лишь семь из них. В итоге больше никто не смог забить, а Мудрик так и провел всю игру в запасе.

Челси поднялся на восьмую строчку таблицы чемпионата Англии, имея теперь 31 очко. Фулхэм же остался тринадцатым с 24 очками в активе.

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Статистика матча Челси - Фулхэм 21-го тура АПЛ

Челси - Фулхэм 1:0
Гол: Палмер, 45+4 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 1,52 - 0,27
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 17 - 14
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 13 - 9

Челси: Петрович - Гюсто (Гилкрист, 90+3), Дисаси, Силва, Колвилл - Фернандес, Кайседо, Галлахер - Палмер (Чуквуэмека, 90+3), Броя (Мадуэке, 66), Стерлинг (Чилуэлл, 77).

Фулхэм: Лено - Тете (Кастань, 64), Адарабиойо, Диоп, Робинсон - Пальинья (Лукич, 82), Кейрни, Уилсон (Де Кордова-Рид, 64), Перейра (Муниз, 82), Виллиан - Хименес.

Предупреждения: Гюсто, Фернандес, Дисаси, Силва, Палмер - Уилсон.

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