Хави - о финале против Реала: Мы не будем концентрироваться на одном лишь Беллингеме

Барселона и мадридский Реал сойдутся в финале Суперкубка Испании, ранее одолев Осасуну и Атлетико соответственно.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер каталонцев Хави Эрнандес поговорил о будущем поединке, отметив лидера "бланкос" Джуда Беллингема. При этом испанец заявил, что его команда не станет концентрироваться на одном лишь хавбеке.

"Мы не будем концентрироваться только на одном игроке, иначе мы сойдем с ума. Что касается Беллингема, я бы выделил его влияние, его физические возможности и технику. Он просто меняет ситуацию, играя на позиции атакующего полузащитника", - цитирует тренера The Athletic.

"У меня здесь на кону титул, как и у всех. Мы доказали, что у нас есть проект, способный побеждать. Но, конечно, есть и Реал Мадрид, который всегда жаждет трофеев. Они всегда это делают".

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"У меня такое ощущение, что Мадрид становится еще лучше, когда видит сильную команду Барсу, способную конкурировать с ним. Я очень мотивирован на завтрашний титул".

Напомним, что финальный матч Суперкубка Испании между Барселоной и Реалом состоится в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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