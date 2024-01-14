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"Это не о спорте, а о чем-то другом": Сарри эмцоионально раскритиковал формат Суперкубка Италии

Тренера Лацио не устраивают реформы в футболе.
Сегодня, 19:48
Маурицио Сарри / Getty Images
Маурицио Сарри / Getty Images

Наставник римского Лацио Маурицио Сарри "прошелся" по новому формату Суперкубка Италии.

По словам местного специалиста, данное нововведение не имеет ничего общего со спортом.

"Все знают, что я думаю - этот турнир не о спорте, а о чем-то другом. Мы просто заберем деньги и убежим. При всех проблемах, которые возникают из-за плотного графика матчей, мы делаем Суперкубок из четырех команд.

Если современный футбол - это такая эволюция, то я рад быть старомодным. Суперкубок - это трофей, который используется тренером, чтобы он мог сказать, что он что-то выиграл. Этот турнир не помогает клубу развиваться. Я бы хотел выиграть что-то, что поможет клубу.

Но несмотря на это, нам придется преодолеть 6 тысяч километров, так что мы сделаем все, что в наших силах", - сказал Сарри.

Отметим, что впервые Суперкубок Италии пройдет в формате "финал четырех". Два полуфинала и финал будут проведены в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 18 по 22 января.

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