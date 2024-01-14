"Это не о спорте, а о чем-то другом": Сарри эмцоионально раскритиковал формат Суперкубка Италии
Наставник римского Лацио Маурицио Сарри "прошелся" по новому формату Суперкубка Италии.
По словам местного специалиста, данное нововведение не имеет ничего общего со спортом.
"Все знают, что я думаю - этот турнир не о спорте, а о чем-то другом. Мы просто заберем деньги и убежим. При всех проблемах, которые возникают из-за плотного графика матчей, мы делаем Суперкубок из четырех команд.
Если современный футбол - это такая эволюция, то я рад быть старомодным. Суперкубок - это трофей, который используется тренером, чтобы он мог сказать, что он что-то выиграл. Этот турнир не помогает клубу развиваться. Я бы хотел выиграть что-то, что поможет клубу.
Но несмотря на это, нам придется преодолеть 6 тысяч километров, так что мы сделаем все, что в наших силах", - сказал Сарри.
Отметим, что впервые Суперкубок Италии пройдет в формате "финал четырех". Два полуфинала и финал будут проведены в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 18 по 22 января.
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