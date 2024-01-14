Рэтклифф в компании звезды Формулы 1 посетил матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

Учитывая то, какую команду "королевы автоспорта" спонсирует компания будущего совладельца манкунианцев, выбор компаньона не кажется странным.

На Олд Траффорд прошел матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед принимал Тоттенхэм.

"Красные дьяволы" дважды выходили вперед, но "шпоры" оба раза сумели отыграться. В итоге команды так и не сумели определить победителя, завершив поединок вничью 2:2.

Как и было объявлено ранее, сэр Джим Рэтклифф, который вскоре станет совладельцем манкунианцев, посетил эту игру. И сделал он это в компании пилота Мерседес Джорджа Расселла.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Читай также: Пивной спонсор Сайнса ушел из Феррари, вернувшись к МакЛарену

Не стоит удивляться выбору компаньона миллиардером. В декабре 2020 года компания Рэтклиффа INEOS приобрела треть акций "серебряных стрел".

Джордж Расселл завершил прошлый сезон Формулы 1 на восьмом месте личного зачета пилотов, заработав за год 175 очков. При этом британец два раза побывал на подиуме, финишировав третьим на Гран-при Испании и Абу-Даби.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!