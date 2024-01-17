Лион согласовал трансфер еще одного игрока соперника Зари по Лиге конференций

Вслед за Маликом Фофана "ткачи" решили приобрести еще и Гифта Орбана.

Вскоре состав Лиона пополнит форвард, который должен помочь Александру Ляказетту в спасении сезона "ткачей".

Как сообщает Фабрицио Романо, французский коллектив договорился с Гентом о трансфере Гифта Орбана - 21-летний нигериец сменит Бельгию на Францию.

Его переход обойдется представителю Лиги 1 в 13 миллионов евро. Нападающий подпишет контракт до 2028 года.

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Стоит отметить, что неделей ранее Лион приобрел у Гента Малика Фофана. Оба футболиста играли на групповом этапе Лиги конференций и забивали в ворота луганской Зари.

Гифт Орбан присоединился к Генту в январе 2023 года, перейдя из норвежского Стабека за 3,3 миллиона. За этот год он провел 52 матча во всех турнирах, отметившись 32 голами и двумя ассистами.

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