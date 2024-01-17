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Экс-футболист Арсенала обвинил Онана в неуважении к сборной

Эммануэль Адебайор раскритиковал камерунца за позднее прибытие на Кубок африканских наций.
Сегодня, 19:24
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Бывший нападающий Арсенала, Реала, Ман Сити и ряда других клубов Эммануэль Адебайор высказался о решении голкипера МЮ Андре Онана сыграть против Тоттенхэма в матче АПЛ за день до старта Кубка африканских наций.

Тоголезец заявил, что таким образом камерунский страж ворот проявил неуважение к своей сборной.

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"Он не уважает Камерун. Я был таким же игроком, как и он, и даже будучи самым важным игроком в своей сборной, я никогда не вел себя подобным образом.

Тот факт, что такая ситуация происходит, говорит о том, что существует проблема, возможно, даже внутри федерации. Он рискует крупно проиграть, потому что оттолкнул от себя камерунских болельщиков, а также многих африканских болельщиков и, несомненно, некоторых членов команды", - сказал Эммануэль.

Отметим, что из-за решения поздно отправиться на Кубок Африки Андре не попал в заявку на первый матч группового этапа, где Камерун в большинстве не смог победить Гвинею.

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