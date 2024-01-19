Жирона Довбика и Цыганкова узнала своего соперника в 1/4 финала Кубка Испании
Каталонцы сыграют с Мальоркой.
В Испании сегодня, 19 января, состоялась жеребьевка четвертьфинала местного Кубка по футболу.
В ходе мероприятия своего соперника узнала и каталонская Жирона, за которую выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков. Коллектив украинцев встретится с Мальоркой.
Отметим, что Реал Андрея Лунина и Валенсия Романа Яремчука вылетели в прошлой стадии, уступив Атлетико и Сельте соответственно.
Матчи 1/4 финала Кубка Испании
- Атлетик Бильбао - Барселона
- Жирона - Мальорка
- Сельта Виго - Реал Сосьедад
- Атлетико - Севилья
Матчи данной стадии состоятся уже с 23 по 25 января.
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