Жирона Довбика и Цыганкова узнала своего соперника в 1/4 финала Кубка Испании

В Испании сегодня, 19 января, состоялась жеребьевка четвертьфинала местного Кубка по футболу.

В ходе мероприятия своего соперника узнала и каталонская Жирона, за которую выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков. Коллектив украинцев встретится с Мальоркой.

Отметим, что Реал Андрея Лунина и Валенсия Романа Яремчука вылетели в прошлой стадии, уступив Атлетико и Сельте соответственно.

Матчи 1/4 финала Кубка Испании

Атлетик Бильбао - Барселона

Жирона - Мальорка

Сельта Виго - Реал Сосьедад

Атлетико - Севилья

Матчи данной стадии состоятся уже с 23 по 25 января.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!