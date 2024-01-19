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Жирона Довбика и Цыганкова узнала своего соперника в 1/4 финала Кубка Испании

Каталонцы сыграют с Мальоркой.
Сегодня, 14:48
Виктор Цыганков и Артем Довбик / Twitter
Виктор Цыганков и Артем Довбик / Twitter

В Испании сегодня, 19 января, состоялась жеребьевка четвертьфинала местного Кубка по футболу.

В ходе мероприятия своего соперника узнала и каталонская Жирона, за которую выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков.  Коллектив украинцев встретится с Мальоркой.

Отметим, что Реал Андрея Лунина и Валенсия Романа Яремчука вылетели в прошлой стадии, уступив Атлетико и Сельте соответственно.

Матчи 1/4 финала Кубка Испании

  • Атлетик Бильбао - Барселона
  • Жирона - Мальорка
  • Сельта Виго - Реал Сосьедад
  • Атлетико - Севилья

Матчи данной стадии состоятся уже с 23 по 25 января.

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