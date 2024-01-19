Роналду: Саудовская лига уже лучше, чем чемпионат Франции

Нападающий Ан-Насра уверен, что чемпионат, в котором он выступает вполне конкурентноспособен.

Форвард саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду высказался об уровне местного чемпионата.

По словам португальского футболиста, Про лига ничем не уступает французской Лиге 1.

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"Саудовская лига не хуже, чем Лига 1.

Лига Саудовской Аравии более конкурентоспособна, чем Лига 1, я могу сказать это после одного года, проведенного там.

Мы уже сейчас лучше, чем французская лига", - сказал нападающий.

Напомним, на нашем сайте вы можете детально ознакомиться со статистикой Криштиану Роналду.

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