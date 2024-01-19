Роналду: Саудовская лига уже лучше, чем чемпионат Франции
Нападающий Ан-Насра уверен, что чемпионат, в котором он выступает вполне конкурентноспособен.
Форвард саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду высказался об уровне местного чемпионата.
По словам португальского футболиста, Про лига ничем не уступает французской Лиге 1.
Читай также: "Может лет через десять": Роналду высказался о завершении карьеры
"Саудовская лига не хуже, чем Лига 1.
Лига Саудовской Аравии более конкурентоспособна, чем Лига 1, я могу сказать это после одного года, проведенного там.
Мы уже сейчас лучше, чем французская лига", - сказал нападающий.
Напомним, на нашем сайте вы можете детально ознакомиться со статистикой Криштиану Роналду.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!