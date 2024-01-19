"Может лет через десять": Роналду высказался о завершении карьеры

Нападающий саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду поделился мыслями о своих достижениях и дальнейшем продолжении карьеры.

По словам португальца, он гордится тем, что в своем возрасте показывает такие результаты и не планирует "вешать бутсы на гвоздь".

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"Я был лучшим бомбардиром в этом сезоне, представьте, что я обогнал таких молодых зверей, как Холанд... Я горжусь. И скоро мне будет 39!

Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха. Меня не задевает критика.

В тот момент, когда я почувствую, что с меня хватит, я уйду на пенсию... может лет через десять?", - сказал Криштиану.

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