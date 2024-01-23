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Первый автомобиль, футбольный кумир и другое: Миколенко раскрыл интересные факты о себе

Эвертон устроил опрос для украинского защитника.
Сегодня, 12:21
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Эвертон представил видео, в котором украинский защитник Виталий Миколенко принял участие в небольшом опросе.

Украинец ответил на краткие вопросы, раскрыв интересные факты о себе.

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- Первый автомобиль?

- Subaru Forester.

- Первый отпуск?

- За пределами Украины? Турция.

- Первый футбольный кумир?

- Месси.

- Первый сосед по комнате?

- Шапаренко.

- Первый домашний любимец?

- Кот.

Ранее Миколенко оценил свои выступления за Эвертон в этом сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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