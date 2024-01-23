Первый автомобиль, футбольный кумир и другое: Миколенко раскрыл интересные факты о себе
Эвертон устроил опрос для украинского защитника.
Эвертон представил видео, в котором украинский защитник Виталий Миколенко принял участие в небольшом опросе.
Украинец ответил на краткие вопросы, раскрыв интересные факты о себе.
Читай также: Миколенко разбили голову в матче Эвертона и Астон Виллы
- Первый автомобиль?
- Subaru Forester.
- Первый отпуск?
- За пределами Украины? Турция.
- Первый футбольный кумир?
- Месси.
- Первый сосед по комнате?
- Шапаренко.
- Первый домашний любимец?
- Кот.
Ранее Миколенко оценил свои выступления за Эвертон в этом сезоне.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!