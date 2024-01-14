Миколенко разбили голову в матче Эвертона и Астон Виллы

К счастью, украинец не сильно пострадал и быстро вернулся в игру.

На Гудисон Парк в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги сошлись Эвертон и Астон Вилла.

Традиционно в стартовом составе "ирисок" вышел Виталий Миколенко, который попал в кровавый инцидент на старте второго тайма.

На 50-й минуте украинский фулбек в борьбе за верховой мяч столкнулся головами с одноклубником Джеймсом Тарковски и вингером вилланов Леоном Бейли.

В результате столкновения сильнее всего пострадал именно Виталий - у него была разбита голова. Но, к счастью, Шону Дайчу не потребовалось делать замену, так как Миколенко достаточно быстро вернулся на поле и продолжил матч.

Напомним, что данный поединок против Астон Виллы стал особенным для одноклубника Виталия Миколенко и по совместительству капитана Эвертона Шеймуса Коулмэна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!