Экс-футболист Челси и Реала неожиданно стал гендиректором турецкого клуба

Бывший игрок лондонского Челси, мадридского Реала, ПСЖ и ряда других клубов Николя Анелька начал новую главу своей футбольной истории.

Француз неожиданно получил должность гендиректора в турецком Умраниеспоре. Об этом сообщает пресс-служба клуба второго дивизиона.

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Детали соглашения 44-летнего экс-футболиста с его новым работодателем остаются на данный момент неизвестными.

Отметим, что для Анелька это не первая роль функционера в его карьере. Ранее он работал спортдиректором на Родине в клубе Йер, который покинул в 2021 году.

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