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Бавария попытается подписать защитника турецкого гранда

Саша Бойи может оказаться в стане мюнхенцев.
Сегодня, 20:46
Саша Бойи / Getty Images
Саша Бойи / Getty Images

Мюнхенская Бавария все еще ищет варианты усиления на позицию правого защитника.

После того, как провалились переговоры по переходу Кирана Триппье и Норди Мукиэле "красные" вернулись к кандидатуре Саши Бойи из Галатасарая.

Как сообщают немецкие издания, 23-летний Бойи теперь является для немецкого гранда приоритетной целью. Сегодня начались переговоры с турецким грандом о возможном переходе, первое предложение Баварии равняется 15 млн евро, но Галатасарай хочет больше.

Также отмечается, что преставители игрока прилетели в Стамбул, чтобы провести разговор с руководством "львов" о будущем своего клиента.

В текущем сезоне на счету француза 31 матч во всех турнирах, отдав 2 результативые передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария галатасарай

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