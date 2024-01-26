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Мудрик остался на скамейке запасных Челси на матч кубка Англии против Астон Виллы

Если понадобится, украинский вингер уже по ходу встречи постарается повлиять на ее результат.
Сегодня, 21:18
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В пятницу, 26 января, на Стэмфорд Бридж в Лондоне пройдет матч 1/16 финала кубка Англии между Челси и Астон Виллой.

Главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино принял решение оставить на скамейке запасных Михаила Мудрика, который в недавнем ответном полуфинальном поединке против Мидлсбро (6:1) на кубок лиги продемонстрировал далеко не лучшую свою игру.

Челси: Петрович - Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Колвилл - Кайседо, Фернандес, Галлахер - Мадуэке, Палмер, Стерлинг.

Запасные: Бергстрем, Вашингтон, Броя, Уильямс, Гилкрист, Каслдайн, Мудрик, Чилуэлл, Чуквуэмека.

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Лангле, Морено - Луис, Камара, Тилеманс, МакГинн, Диаби - Уоткинс.

Запасные: Ольсен, Райт, Келлимен, Бейли, Дзаньоло, Карлос, Ироэгбунам, Мунро, Чемберс.

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Стартовый свисток встречи между Челси и Астон Виллой прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин выразил мнение, что идеальным вариантом продолжения карьеры для Георгия Судакова стал бы переход именно в Челси Михаила Мудрика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Астон Вилла Кубок Англии Михаил Мудрик

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