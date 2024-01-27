Аугсбург - Бавария: результат матча

В субботу, 27 января, скромный Аугсбург попробовал сдержать мюнхенскую Баварию.

Уже на первых минутах хозява должны были выходить вперед после игры рукой Де Лигта, но судья после просмотра повтора решил отменить пенальти. Уже чрез пять минут Аугсбург забил свой гол, но снова вмешался ВАР и оставил на табло нули.

Бавария наконец включилась. и на 23-й минуте счт был открыт ударом Павловича. А еще до перерыва Дэвис удвоил преимущество мюнхенцев. А вот во втором тайме Аугсбург снова сыграл агрессивней и наконец забил гол, к которому у судей не было вопросов.

Однако вскоре, снова с вмешательством ВАР, Харри Кейн практически снял все вопросы о победителе матча. В самой концовке поединка Аугсбург все же получил пенальти, но не смог его реализовать, а затем получил еще шанс и сократил отставание. 2:3 не очень уверенная победа Баварии.

Статистика матча Аугсбург - Бавария 19-го тура чемпионата Германии

Аугсбург - Бавария 2:3

Голы: Демирович, 52, (пенальти), 90+4 - Павлович, 23, Дэвис, 45+5, Кейн, 58

Ожидаемые голы (xG): 2,41 - 2,79

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 15 - 13

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 12 - 10

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