iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В матче Бундеслиги болельщик занял место арбитра

Забавный случай, который мог стать трагедией.
Сегодня, 01:04
Sky Sports
Sky Sports

В матче 19-го тура Бундеслиги между Вольфсбургом и Кельном произошел курьезный момент, пишут Sky Sports.

Защитник Кельна Макс Финкгрефе выносил мяч и случайно попал в голову боковому судье Торбену Зиверу.

Тот сразу упал, потому на помощь 36-летнему мужчине поспешили парамедики. Их быстро закрыли одеялами от зрителей, но, к счастью, Зивер сам смог покинуть поле.

Четвертый сужья матча занял место лайнсмена, но чтобы продолжить матч нужен был резервный арбитр. Диктор был вынужден обратиться за помощью к трибунам.

И вновь удача. На матч пришел 32-летний спортивный директор и вратарь команды региональной лиги Тобиас Крулл, он занял место судьи и матч продолжился.

Ранее также сообщалось, что для вингера Баварии этот тур завершился тяжелой травмой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Жены футболистов анонимно рассказала о проблемах жизни в Саудовской Аравии Жены футболистов анонимно рассказала о проблемах жизни в Саудовской Аравии
Кубок африканских наций: Ангола разгромила Намибию, Нигерия обыграла Камерун Кубок африканских наций: Ангола разгромила Намибию, Нигерия обыграла Камерун
Милан и Болонья не выявили сильнейшего в матче с тремя пенальти Милан и Болонья не выявили сильнейшего в матче с тремя пенальти
Известный поп-исполнитель получил должность президента английского клуба Известный поп-исполнитель получил должность президента английского клуба
Помочь журналистам

Видео

Феноменальные выступления Гюндогана и Серлота в обзоре матча Барселона - Вильярреал
Феноменальные выступления Гюндогана и Серлота в обзоре матча Барселона - Вильярреал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Европа01:04
В матче Бундеслиги болельщик занял место арбитра
Европа00:31
Жены футболистов анонимно рассказала о проблемах жизни в Саудовской Аравии
Другие страны00:07
Кубок африканских наций: Ангола разгромила Намибию, Нигерия обыграла Камерун
Вчера, 23:48
Европа23:48
Милан и Болонья не выявили сильнейшего в матче с тремя пенальти
Европа23:15
Известный поп-исполнитель получил должность президента английского клуба
Европа23:13
Хави намерен покинуть Барселону
Европа23:01
Хави: У нас молодая команда, ей нужно набивать такие шишки
Европа22:46
Феноменальные выступления Гюндогана и Серлота в обзоре матча Барселона - Вильярреал
Европа22:43
Рэшфорд пропустил тренировку Манчестер Юнайтед после посещения ночного клуба
Европа22:37
Хави установил антирекорд по количеству поражений
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK