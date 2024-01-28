В матче Бундеслиги болельщик занял место арбитра

Забавный случай, который мог стать трагедией.

В матче 19-го тура Бундеслиги между Вольфсбургом и Кельном произошел курьезный момент, пишут Sky Sports.

Защитник Кельна Макс Финкгрефе выносил мяч и случайно попал в голову боковому судье Торбену Зиверу.

Тот сразу упал, потому на помощь 36-летнему мужчине поспешили парамедики. Их быстро закрыли одеялами от зрителей, но, к счастью, Зивер сам смог покинуть поле.

Четвертый сужья матча занял место лайнсмена, но чтобы продолжить матч нужен был резервный арбитр. Диктор был вынужден обратиться за помощью к трибунам.

И вновь удача. На матч пришел 32-летний спортивный директор и вратарь команды региональной лиги Тобиас Крулл, он занял место судьи и матч продолжился.

Ранее также сообщалось, что для вингера Баварии этот тур завершился тяжелой травмой.

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