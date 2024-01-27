Вингер Баварии получил травму и покинул поле на костылях
Кингсли Коман, вероятно, выбыл на долгий срок.
Вингер Баварии Кингсли Коман, вероятно, выбыл на продолжительный срок, пишет Sky Sport Deutschland.
В матче 19-го тура против Аугсбурга получил травму колено после того, как на него упал форвард соперника Филипп Титц.
Француз был вынужден покинуть поле уже на 26-й минуте игры, а позднее его заметили уходящим со стадиона на костылях.
Главный тренер мюнхценцев Томас Тухель в послематчевом интервью признал, что травма, вероятно, серьезная. Завтра меддштаб будет проверять связки колена Комана.
Отметим, что матч против Агусбурга Бавария все же выиграла.
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