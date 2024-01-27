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Вингер Баварии получил травму и покинул поле на костылях

Кингсли Коман, вероятно, выбыл на долгий срок.
Сегодня, 20:32
Кинглси Коман / Getty Images
Кинглси Коман / Getty Images

Вингер Баварии Кингсли Коман, вероятно, выбыл на продолжительный срок, пишет Sky Sport Deutschland.

В матче 19-го тура против Аугсбурга получил травму колено после того, как на него упал форвард соперника Филипп Титц.

Француз был вынужден покинуть поле уже на 26-й минуте игры, а позднее его заметили уходящим со стадиона на костылях.

Главный тренер мюнхценцев Томас Тухель в послематчевом интервью признал, что травма, вероятно, серьезная. Завтра меддштаб будет проверять связки колена Комана.

Отметим, что матч против Агусбурга Бавария все же выиграла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кингсли Коман

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