Экс-полузащитник Барселоны высказался о возможности заменить Хави на посту тренера клуба
Бывший хавбек Барселоны Тьяго Мотта, ныне тренирующий Болонью, высказался о возможности заменить Хави на посту наставника каталонцев.
По словам итальянца бразильского происхождения, он живет сегодняшним днем и наслаждается работой в "россоблу".
"Я слышал о том, что Хави покинет Барселону, да - мне сообщили эту новость несколько минут назад...".
Барселона в будущем? Я живу настоящим. Я наслаждаюсь своим пребыванием в Болонье, я сосредоточен только на настоящем", - сказал Мотта в интервью после матча против Милана.
Напомним, ранее экс-полузащитник Ливерпуля Хаби Алонсо прокомментировал возможность заменить Юргена Клоппа, который, как и Хави, покинет свой клуб в конце текущего сезона.
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