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Экс-полузащитник Барселоны высказался о возможности заменить Хави на посту тренера клуба

Тьяго Мотта живет сегодняшним днем и работой в Болонье.
Сегодня, 09:13
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Бывший хавбек Барселоны Тьяго Мотта, ныне тренирующий Болонью, высказался о возможности заменить Хави на посту наставника каталонцев.

По словам итальянца бразильского происхождения, он живет сегодняшним днем и наслаждается работой в "россоблу".

"Я слышал о том, что Хави покинет Барселону, да - мне сообщили эту новость несколько минут назад...".

Барселона в будущем? Я живу настоящим. Я наслаждаюсь своим пребыванием в Болонье, я сосредоточен только на настоящем", - сказал Мотта в интервью после матча против Милана.

Напомним, ранее экс-полузащитник Ливерпуля Хаби Алонсо прокомментировал возможность заменить Юргена Клоппа, который, как и Хави, покинет свой клуб в конце текущего сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона болонья Тьяго Мотта

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