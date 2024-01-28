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Атлетико все же согласовал переход итальянского нападающего

Мойзе Кин продолжит сезон в Ла Лиге.
Сегодня, 18:52
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Атлетико сумел договориться с Ювентусом об аренде Мойзе Кина, пишет Фабрицио Романо.

Некоторое время сделка под большим вопросом, так финансовые возможности испанцев далеки от необходимых, однако клубы пришли к соглашению.

Мойзе отправится в Испанию до конца текущего сезона, а Ювентус получит 500 тысяч евро. Опция выкупа в соглашении не предусмотрена.

Ожидается, что в течение следующих двух дней итальянцев приедет в Мадрид на медосмотр.

Ранее также сообщалось, что Лапорта может пригласить в Барселону своего фаворита.

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