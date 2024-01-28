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Боруссия Дортмунд - Бохум 3:1: обзор матча и результат игры 28.01.2024

"Шмели" медленно, но уверенно приближаются к тройке лидеров.
Сегодня, 20:26
Боруссия - Бохум / Getty Images
Боруссия - Бохум / Getty Images

В воскресенье, 28 января, в рамках 19-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд принимала Бохум. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В первом тайме команды смогли обменяться забитыми голами. При этом, шмели отличились не только в ворота соперника, но и занесли мяч себе.

Исход игры решили голы форварда Никласа Фулькруга. Немец отличился на с игры и после 11-метрового удара.

Таким образом, после 19-ти туров Бундеслиги Боруссия занимает четвертое место с 36-ю очками, а Бохум идет 14-м, набрав 20 баллов.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Бохум 19-го тура Бундеслиги

Боруссия Дортмунд - Бохум 3:1
Голы: Фуллькруг, 7 пенальти, 72, 90+1 пенальти - Шлоттербек, 45

Ожидаемые голы (xG): 2,46 - 0,49
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 10 - 16

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд Бохум

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