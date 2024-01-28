Тен Хаг: Ньюпорт создал моменты из ничего

Эрик тен Хаг прокомментировал итоги матча против Ньюпорта.

Напомним, накануне Манчестер Юнайтед не без проблем одолел клуб из четвертой английской лиги.

Главный тренер манкунианцев заявил, что МЮ должен был заканчивать матч раньше, но Ньюпорту удалось создать моменты из ничего.

"Первые 35 минут прошли комфортно, мы вели 2:0. Должно было быть 3:0 или 4:0. Соперник создал моменты из ничего. Наша защита при контратаках была не лучшей. Чтобы победить, пришлось начинать все заново, и мы своего добились. Отличная работа, парни.

Мы контролировали игру. Возможно, немного сбавили обороты, но могли повести 3:0. Гарначо попал в перекладину. У соперника не было моментов, вообще не было, но вдруг он забил", – приводит слова тен Хага BBC.

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