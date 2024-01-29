Клопп: Не успел я уйти, а фанаты Ливерпуля уже перестали меня слушать

Немецкий специалист с юмором отреагировал на то, что болельщики спели о нем песню, хотя он просил их этого не делать.

Недавно Юрген Клопп шокировал футбльный мир новостью о том, что нынешний сезон станет для него последним во главе Ливерпуля.

К матчу 1/16 финала кубка Англии против Норвича (5:2) фанаты мерсисайдцев подготовили множество баннеров. Они также спели песню в честь тренера, чего он просил их не делать. Вместо это он просил их петь об игроках.

"Это не всегда легко, но моя работа — взять себя в руки. Я получил много сообщений, которые прислали люди, я не бесчувственный", - цитирует немца The Athletic.

"Не так давно я сказал фанатам: не пойте эту песню во время игры. Люди явно уже перестали меня слушать! Это хорошо! Это была первая игра после объявления. Я здесь не для того, чтобы говорить людям, что им следует делать".

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Ранее стало известно, что Юрген Клопп мог покинуть Ливерпуль куда раньше, но в прошлый раз на его решение повлияла его жена.

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