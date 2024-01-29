Тен Хаг - о скандале с Рэшфордом: Мы сами с ним разберемся
За день до матча против Ньюпорта (4:2) в 1/16 финала кубка Англии в скандал попал вингер Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд.
Англичанин был замечен в ночных клубах Белфаста, после чего он пропустил тренировку команды, сообщив, что ему плохо.
В результате игрок не попал в заявку на матч, после которого главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что команда сама решит этот вопрос.
"Он сообщил о болезни. Остальное – внутреннее дело. Я разберусь с этим", - цитирует наставника The Athletic.
Затем его попросили более подробно рассказать о данной ситуации, предположив, что это стало результатом плохой атмосферы в команде. Однако нидерландец вновь коротко ответил на вопрос.
"Я не буду вдаваться в подробности. Мы говорили об этом раньше. Так что я думаю, что мы сыграли хорошую игру, и теперь мы двигаемся дальше".
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На вопрос, чувствует ли он, что его обманули, тен Хаг ответил: "Мы разберемся с этим".
Напомним, что, по мнению Эрика тен Хага,его подопечные пропустили два гола от соперника, который создал моменты из ничего.
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