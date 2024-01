Рэшфорд пропустил тренировку Манчестер Юнайтед после посещения ночного клуба

Вингер Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд попал в очень неприятную ситуацию.

Как сообщает The Athletic, 26-летний англичанин пропустил пятничную тренировку команды, заявив, что ему плохо. Однако, по информации издания, за день до тренировки он повеселился в Белфасте, посетив ночной клуб.

В четверг (25 января) вечером Рэшфорд заглянул в клуб под названием Thompson's Garage, а на следующее утро вернулся в Манчестер частным рейсом.

Во время пресс-конференции главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что игрок сборной Англии пропустил тренировку из-за болезни.

Впоследствии в Сети появилась видеозапись из Белфаста при участии Маркуса. Клуб в свою очередь заявил, что запись была сделана не в четверг, а в среду — перед запланированным выходным для основного состава.

При этом Рэшфорда также сфотографировали в другом ночном заведении Белфаста — баре Lavery’s Bar — но уже в среду.

Nah I’m sorry. But get Marcus Rashford out of this football club rn. “Not available due to illness” my backside. This guy is an absolute waste of time and money. pic.twitter.com/pukKjzFsiW

Тем не менее, несколько источников подтвердили The Athletic, что Рэшфорд провел оба вечера в клубах столицы Северной Ирландии именно в четверг.

Игрокам Юнайтед была предоставлена ​​неделя перерыва в тренировках после ничьей 2:2 против Тоттенхэма. Команда вернулась к тренировкам на этой неделе, а Рэшфорд участвовал в тренировках с понедельника по среду перед поездкой в ​​Северную Ирландию.

Поездка форварда совпала с подписанием контракта его друга и бывшего выпускника молодежной академии МЮ Ро-Шона Уильямса, который выступает в составе чемпиона Северной Ирландии Ларна.

Фотографии посещения Рэшфордом тренировочной базы Ларна были опубликованы в социальных сетях в четверг.

Marcus Rashford was in Northern Ireland at Larne FC yesterday to see his best friend and former teammate, Ro-Shaun Williams.



Gerry Flynn (with him in the photo): "Marcus arrived and spent some time chatting to everyone. He's a lovely boy.



[ @BelTel ]#MUFC pic.twitter.com/U3S0eryvlM