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Рэшфорд пропустил тренировку Манчестер Юнайтед после посещения ночного клуба

Англичанин заявил, что плохо себя чувствовал, чтобы приехать на тренировочную базу.
Вчера, 22:43
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд попал в очень неприятную ситуацию.

Как сообщает The Athletic, 26-летний англичанин пропустил пятничную тренировку команды, заявив, что ему плохо. Однако, по информации издания, за день до тренировки он повеселился в Белфасте, посетив ночной клуб.

В четверг (25 января) вечером Рэшфорд заглянул в клуб под названием Thompson's Garage, а на следующее утро вернулся в Манчестер частным рейсом.

Во время пресс-конференции главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что игрок сборной Англии пропустил тренировку из-за болезни.

Впоследствии в Сети появилась видеозапись из Белфаста при участии Маркуса. Клуб в свою очередь заявил, что запись была сделана не в четверг, а в среду — перед запланированным выходным для основного состава.

При этом Рэшфорда также сфотографировали в другом ночном заведении Белфаста — баре Lavery’s Bar — но уже в среду.

Тем не менее, несколько источников подтвердили The Athletic, что Рэшфорд провел оба вечера в клубах столицы Северной Ирландии именно в четверг.

Игрокам Юнайтед была предоставлена ​​неделя перерыва в тренировках после ничьей 2:2 против Тоттенхэма. Команда вернулась к тренировкам на этой неделе, а Рэшфорд участвовал в тренировках с понедельника по среду перед поездкой в ​​Северную Ирландию.

Поездка форварда совпала с подписанием контракта его друга и бывшего выпускника молодежной академии МЮ Ро-Шона Уильямса, который выступает в составе чемпиона Северной Ирландии Ларна.

Фотографии посещения Рэшфордом тренировочной базы Ларна были опубликованы в социальных сетях в четверг.

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Напомним, что в ноябре Маркус Рэшфорд пошел в ночной клуб отмечать свой день рождения сразу после поражения в дерби 0:3 от Манчестер Сити в рамках АПЛ.

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