Тренеру сборной Марокко отменили дисквалификацию

Валид Реграги сможет присутствовать на скамейке запасных своей команды во время матча плей-офф КАН-2023.

Дисквалификация главного тренера Марокко Валида Реграги на два матча была отменена после успешной апелляции, сообщает The Athletic.

Теперь 48-летний наставник сможет находиться на своем привычном месте, когда его подопечные 30 января встретятся со сборной ЮАР в 1/8 финала Кубка африканских наций.

Конфедерация африканского футбола (CAF) дисквалифицировала Реграги на четыре матча (два из которых условно) после конфликта с бывшим защитником Ньюкасла Шанселем Мбемба после финального свистка в матче Марокко - ДР Конго (1:1) 21 января.

Их конфликт вызвал потасовку при участии игроков и персонала обеих сборных, которая длилась несколько минут.

Марокканская футбольная ассоциация (RMFF) заявила, что подаст апелляцию на решение, "которое она считает неправильным". Однако пока апелляция рассматривалась, Реграги был вынужден пропустить матч против Замбии.(1:0).

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Валид Реграги был назначен главным тренером сборной Марокко в сентябре 2022 года, всего за несколько месяцев до старта чемпионата мира-2022, на котором он довел команду до полуфинала.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Кубка африканских наций-2023.

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